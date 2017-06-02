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В Латвии автомобиль из колонны НАТО протаранил бензовоз
Фото: Ruposters
2 июня в Латвии автомобиль военной полиции, который сопровождал колонну техники НАТО, протаранил в бензовоз.
В дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека. От госпитализации они отказались.
Представитель отдела прессы Министерства обороны Сандра Брале сообщил, что авто не уступило дорогу машине военной полиции. В результате ДТП, автомобиль получил небольшие царапины, а военная колонна продолжила свой путь.
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