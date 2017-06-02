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Россиянин найден повешенным в гостинице в Таиланде
Гражданин России найден повешенным в гостиничном номере на острове Пхукет в Таиланде, сообщили в местной полиции. Тело 42-летнего мужчины обнаружили сотрудники отеля. По данному факту правоохранительные органы Таиланда начали проверку.
В посольстве России в Таиланде ТАСС подтвердили информацию о гибели россиянина, сообщил, что по предварительной версии, речь идет о самоубийстве. Это не первое самоубийство гражданина России в Таиланде. В середине мая россиянин спрыгнул с крыши торгового центра Thaniya Plaza в Бангкоке, от полученных травм он скончался.
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