Число жертв перестрелки на западе Москвы возросло до двух

Число жертв перестрелки на улице Крылатские холмы в Москве возросло до двух.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по столице.

«В результате инцидента пострадали пять человек, из которых два скончались от полученных травм», — заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в результате потасовки со стрельбой между двумя группами людей на западе Москвы один человек погиб.