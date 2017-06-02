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Число жертв перестрелки на западе Москвы возросло до двух
Фото: Youtube
Число жертв перестрелки на улице Крылатские холмы в Москве возросло до двух.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по столице.
«В результате инцидента пострадали пять человек, из которых два скончались от полученных травм», — заявили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что в результате потасовки со стрельбой между двумя группами людей на западе Москвы один человек погиб.
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