Нападение на отель в Маниле оказалось попыткой ограбления

Нападение, совершенное на отель в филиппинской столице Маниле, не было связано с терроризмом и имело криминальный характер. Об этом, как передает Reuters, заявил начальник национальной полиции Филиппин Рональд де ла Роса.

По его словам, боевик-одиночка ворвался в казино на третьем этаже гостиничного комплекса Resorts World Manila. В людей он не стрелял. Преступник облил игровые столы бензином и поджег. Возможно, он пытался похитить игровые фишки.

При этом в панике пострадали 25 человек — в основном из-за переломов и отравления дымом. Огнестрельных ранений ни у кого нет.

Полицейские вошли в здание отеля, однако подозреваемый, по словам де ла Росы, вероятно, сбежал. Его поимку затруднило то, что дым заволок камеры видеонаблюдения. По приметам, он иностранец, европейской внешности.

Комментируя заявления представителей запрещенной в России группировки «Исламское государство» , глава полиции назвал это пропагандой.

На юге страны в эти дни продолжается антитеррористическая операция против боевиков ИГ. Бои между мятежниками и правительственными войсками на острове Минданао начались 22 мая. Террористы начали наступление на город Марави 23 мая. Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел в регионе военное положение.