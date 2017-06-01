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Суд продлил арест полковника Захарченко
Басманный суд Москвы оставил под арестом полковника МВД России Дмитрия Захарченко до 8 сентября, сообщает Интерфакс.
«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Захарченко Дмитрию Викторовичу до 8 сентября 2017 года», — заявила судья Елена Ленская.
Следствие в ходатайстве о продлении ареста Захарченко указало, что в случае изменения меры пресечения он может скрыться от органов предварительного следствия.
1 июня Басманный суд арестовал ещё одного фигуранта дела Захарченко — Виктора Клуженкова, который обвиняется в пособничестве при передаче взятки.
Ранее сообщалось, что Захарченко подозревают в получении $800 тыс. при содействии генерала МВД и сотрудника ФСБ. Кроме того, ему дополнительно вменяют взятку в 3,5 млн рублей.
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