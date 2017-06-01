Суд продлил арест полковника Захарченко

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Захарченко Дмитрию Викторовичу до 8 сентября 2017 года», — заявила судья Елена Ленская

Следствие в ходатайстве о продлении ареста Захарченко указало, что в случае изменения меры пресечения он может скрыться от органов предварительного следствия.

1 июня Басманный суд арестовал ещё одного фигуранта дела Захарченко — Виктора Клуженкова, который обвиняется в пособничестве при передаче взятки.