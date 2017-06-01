Ранее издание "Медиазона" сообщило, что на минусовом этаже Мосгорсуда есть кабинет, где арестованных избивали, пристегнув к стене.

"Комнаты, которая изображена на иллюстрации к тексту "Медиазоны", у нас нет, - заявила Ульяна Солопова. - В Мосгорсуде действительно есть комнаты для ознакомления с материалами, но она выглядит иначе и оборудована в соответствии с требованиями МВД . В комнатах своя мебель - два стола и два стула, - а на уровне письменнго стола вмонтированы кольца для ограничения движений задержанного".

По ее словам, это делается для безопасности сотрудников аппарата суда, которые присутствуют при ознакомлении подсудимого с материалами, а также чтобы подсудимый не уничтожил материалы дела.

"Фиксация осуществляется также в соответствии с требованиями законодательства: фиксируется лишь одна рука", - добавила она.

Солопова также отметила, что Мосгорсуд опровергает заявления СМИ относительно пыток и оценивает их как провоканциионые высказывания.

На вопрос, могли ли в отношении подсудимых применяться противоправные действия в комнате для ознакомления не со стороны сотрудников суда, а со стороны иных госслужащих - например, сотрудников ФСИН , - Солопова отметила, что Мосгорсуд отвечает лишь за действия своих работников.

"Сотрудники конвойного полка не подчиняются Мосгорсуду, - подчеркнула Солопова. - Взаимодействие суда и конвоя сводится к доставке подсудимого. А все остальное - какие действия и как именно осуществляет конвойная служба - это не в нашей компетенции".

Солопова также отметила, что в комнате ознакомления ведется видеонаблюдение.