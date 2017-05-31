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Газета.Ru

В Турции разбился военный вертолет

В Турции разбился вертолет
Фото:
В Турции разбился военный вертолет, сообщает Reuters.
Инцидент произошел в провинции Ширнак.
Подробности инцидента пока неизвестны.
Информация о погибших не поступала.
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Reuters
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