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В Турции разбился военный вертолет
В Турции разбился военный вертолет, сообщает Reuters.
Инцидент произошел в провинции Ширнак.
Подробности инцидента пока неизвестны.
Информация о погибших не поступала.
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