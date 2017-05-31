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МО РФ опубликовало итоги расследования катастрофы Ту-154
Ту-154 разбился над Черным морем в связи с ошибкой пилота. Итоги расследования трагедии опубликовало министерство обороны России. Об этом сообщает телеканал Russia Today.
«По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомлённости) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном», — говорится в сообщении.
Комиссия по расследованию авиакатастрофы не выявила нарушений требований, относящихся к рассадке пассажиров в салоне лайнера, и правил заправки самолета.
25 декабря 2016 года самолет Ту-154 министерства обороны России упал в Черное море недалеко от Сочи. Лайнер направлялся в сирийскую Латакию. На борту самолета находились 92 человека, все они погибли. Большинство пассажиров составляли артисты ансамбля песни и плясок имени Александрова во главе с художественным руководителем Валерием Халиловым. Кроме того, жертвами трагедии стали глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза), журналисты Первого канала, НТВ, телеканала «Звезда».
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