МО РФ опубликовало итоги расследования катастрофы Ту-154

«По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомлённости) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном», — говорится в сообщении.

Комиссия по расследованию авиакатастрофы не выявила нарушений требований, относящихся к рассадке пассажиров в салоне лайнера, и правил заправки самолета.