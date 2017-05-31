22 области получили предупреждение об ухудшении погодных условий

22 области и республики Центрального и Приволжского федеральных округов окажутся этой ночью во власти стихии, сообщает «Интерфакс» . Синоптики предупреждают о сильных дождях, местами с грозами и возможным градом. Порывы ветра будут достигать 24 м/с.

В зоне действия неблагоприятных погодных условий окажутся, в частности, Белгородская, Владимирская, Ивановская, Курская, Московская, Орловская, Рязанская, Тульская, Ярославская, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская области, Пермский край, а также Республики Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

Предупредите ваших друзей о непогоде, для этого нажмите кнопки соцсетей ниже: