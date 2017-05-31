В доме Джона Леннона произошло тройное убийство

Примерно в 19:30 все жильцы дома были эвакуированы после сообщения об утечке газа. При осмотре здания были обнаружены погибшие.

Собеседник издания рассказал, что в доме в одной из квартир остановилась семья с двумя детьми ясельного возраста. По его словам, туристы часто останавливались в этом доме, потому что здесь жил Джон Ленон.

По подозрению в убийстве арестован местный житель.

В доме на Фолкнер-стрит музыкант жил до 1963 года. Сама квартира принадлежала менеджеру группы Брайану Эпштейну.