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В доме Джона Леннона произошло тройное убийство
В Ливерпуле в доме № 36 на Фолкнер-стрит, где жил музыкант The Beatles Джон Леннон со своей первой женой Синтией, произошло тройное убийство. Во вторник, 30 мая, сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела женщины и двух детей. Об этом сообщает The Independent.
Примерно в 19:30 все жильцы дома были эвакуированы после сообщения об утечке газа. При осмотре здания были обнаружены погибшие.
Собеседник издания рассказал, что в доме в одной из квартир остановилась семья с двумя детьми ясельного возраста. По его словам, туристы часто останавливались в этом доме, потому что здесь жил Джон Ленон.
По подозрению в убийстве арестован местный житель.
В доме на Фолкнер-стрит музыкант жил до 1963 года. Сама квартира принадлежала менеджеру группы Брайану Эпштейну.
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