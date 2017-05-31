СМИ: Удалившая пациентке 22 здоровых зуба стоматолог сбежала на Кавказ

ГСУ СК по Петербургу сообщили, что стоматолог частной клиники, удалившая пациентке 22 здоровых зуба, скрылась от следствия; по данным СМИ, стоматолог скрывается в Кабардино-Балкарии. По словам представителя главка, место нахождения стоматолога пока не установлено, передает «Интерфакс»

Между тем, по данным неназванного источника, стоматолог сбежала и скрывается в Кабардино-Балкарии, сообщила «Фонтанка»

Напомним, в понедельник в СК сообщали, что жительнице Петербурга удалили здоровые зубы на 850 тыс. рублей.