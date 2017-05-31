Опубликованы итоги расследования катастрофы Ту-154 в Сочи

В Сети появились результаты расследования крушения Ту-154 над Черным морем. Согласно опубликованной информации, главной причиной трагедии стала усталость экипажа.

"Причиной катастрофы Ту-154-Б-2 явилось нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном, в результате которых самолет на этапе набора высоты перешел на снижение и столкнулся с водной поверхностью", – сообщается в отчете расследования, опубликованном в Telegram-канале "Капитан Врунгель". В документе неоднократно подчеркивается, что к снижению самолета привели "отсутствие адекватной реакции капитана воздушного судна" на доклады остальных членов экипажа и звуковые и световые сигналы.

Нарушению пространственной ориентировки, согласно опубликованному документу, способствовали сразу несколько факторов: чрезмерное психическое напряжение, эмоционально-физиологическое утомление, а также отсутствие у капитана навыков распределения внимания. Также сообщается, что трагедия произошла, в частности, в связи с отсутствием необходимого и обязательного контроля за исполнением полетов со стороны военного командования.

Создатель "Капитана Врунгеля" добавил, что опубликованный документ необходимо читать "между строк". По его словам, реальная причина катастрофы состоит не в некомпетентности пилотов, а в том, что их "загоняли полетами до изнеможения". "Военно-транспортная авиация оказалась не готова к масштабным вызовам, которые перед ней поставила задача по организации непрерывного воздушного моста в Сирию. Проблема в комплексе, нехватка подготовленных экипажей, устаревшая система подготовки и контроля, наплевательское отношение командования к режиму труда и отдыха экипажей", – считает автор Telegram-канала.

В опубликованном документе также приводится перечень нарушений, которые были допущены на военной базе при подготовке вылета Ту-154. Например, экипаж самолета был укомплектован из разных эскадрилий, при этом в состав не был включен радист – бортовой переводчик. Пилоты не готовились к полету, занятия и тренировки для них не проводились, а медицинский осмотр они прошли раньше, чем за два часа до вылета.

Специалисты также отметили, что во время дозаправки Ту-154 посадка и высадка пассажиров не производилась, дополнительный груз на борт не погружался. В документе подробно анализируется процесс взлета самолета. При этом в отчете отмечается, что проблемы у экипажа возникли уже на седьмой секунде полета, так как капитан "испытывал затруднения в определении своего местоположения на территории аэродрома, связанные с его представлением о курсе взлета".