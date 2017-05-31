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Автохам на кредитном «Мерседесе» избил дочь Георгия Бовта
Фото: facebook.com/george.bovt
В Москве на дочь российского политолога Георгия Бовта напал водитель автомобиля Mercedes. Об этом сам Бовт рассказал на странице в Facebook.
Инцидент произошел утром 30 мая в Большом Афанасьевском переулке. По словам политолога, его дочь парковалась в разрешенном месте, временно перекрыв проезд белому Mercedes. Водитель этой машины разозлился и «начал орать», решив, что девушка «паркуется медленно».
«В ответ на возражения, мол, нельзя ли не орать, пошли угрозы: «Я тебя найду и порежу», «ты сдохнешь, мразь», «я записал твой номер». И прочую***** [чушь], которую обычно несет обкурившаяся гопота. Очень много текста произнес. Баба его присоединилась к воплям. То есть людям сразу стало некуда спешить», - отметил Бовт.
По словам политолога, водителю Mercedes «показалось мало воплей»: он достал из ближайшего контейнера с мусором два пакета и швырнул в открытое окно автомобиля девушки. «После чего свалил, изрыгая дальше свои проклятия. В принципе, такие люди потенциально опасны на дорогах», - отметил Бовт.
Политолог уточнил, что его дочь вызвала полицию и написала заявление на «автохама». Правоохранители уже запросили записи с близлежащих камер видеонаблюдения.
Дочь Бовта добавила в комментарии к его записи, что водитель Mercedes ударил ее по лицу.
По данным «Московского комсомольца», Mercedes «автохама» был куплен в кредит, который владельцу предстоит выплачивать еще пять лет.
Георгий Бовт - российский политолог, журналист, бывший шеф-редактор «Известий», также работал в «Коммерсанте» и газете «Сегодня». Экс-сопредседатель партии «Правое дело». Член совета Партии Роста, колумнист «Газеты.ру».
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