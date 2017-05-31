Автохам на кредитном «Мерседесе» избил дочь Георгия Бовта

В Москве на дочь российского политолога Георгия Бовта напал водитель автомобиля Mercedes. Об этом сам Бовт рассказал на странице в Facebook

Инцидент произошел утром 30 мая в Большом Афанасьевском переулке. По словам политолога, его дочь парковалась в разрешенном месте, временно перекрыв проезд белому Mercedes. Водитель этой машины разозлился и «начал орать», решив, что девушка «паркуется медленно».

«В ответ на возражения, мол, нельзя ли не орать, пошли угрозы: «Я тебя найду и порежу», «ты сдохнешь, мразь», «я записал твой номер». И прочую***** [чушь], которую обычно несет обкурившаяся гопота. Очень много текста произнес. Баба его присоединилась к воплям. То есть людям сразу стало некуда спешить», - отметил Бовт.

По словам политолога, водителю Mercedes «показалось мало воплей»: он достал из ближайшего контейнера с мусором два пакета и швырнул в открытое окно автомобиля девушки. «После чего свалил, изрыгая дальше свои проклятия. В принципе, такие люди потенциально опасны на дорогах», - отметил Бовт.

Политолог уточнил, что его дочь вызвала полицию и написала заявление на «автохама». Правоохранители уже запросили записи с близлежащих камер видеонаблюдения.

Дочь Бовта добавила в комментарии к его записи, что водитель Mercedes ударил ее по лицу.

По данным «Московского комсомольца» , Mercedes «автохама» был куплен в кредит, который владельцу предстоит выплачивать еще пять лет.