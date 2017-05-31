Московский автохам на кредитном «Мерседесе» избил дочь политолога Георгия Бовта

В Москве попала в неприятную историю дочь известного российского политолога Георгия Бовта . Девушка парковалась на своей машине, временно перекрыв проезд белому «Мерседесу». Водителя иномарки небольшая задержка вывела из себя так сильно, что он набросился на автоледи не только с кулаками, но и с двумя пакетами мусора.

Инцидент произошел накануне утром в Большом Афанасьевском переулке. Как написал журналист на своей странице в Facebook, его дочь парковалась в разрешенном месте.

Водителю «Мерседеса», судя по всему, показалось, что девушка совершает маневр слишком долго. Мужчина выскочил из машины и начал орать на оппонентку, попутно угрожая ей расправой. Вскоре к словесной атаке присоединилась и его пассажирка.

«То есть людям сразу стало некуда спешить. Воплей показалось мало. Мужик метнулся к близлежащей помойке, достал оттуда два пакета мусора и швырнул в открытое окно девушке, посмевшей замешкаться на пути этого мерсо-быдла», - написал журналист.

В свою очередь сама пострадавшая девушка в комментариях добавила, что агрессивный мужчина также ударил ее по лицу.

«Наказав» девушку, неадекватная парочка удалилась по своим делам. Пострадавшая же вызвала полицию и уже написала заявление в полицию.

В соцсетях тем временем призывают найти и покарать грубияна. В частности, выяснилось, что «Мерседес» был приобретен в кредит, который нужно выплачивать еще пять лет.