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Московский автохам на кредитном «Мерседесе» избил дочь политолога Георгия Бовта
Фото: Московский Комсомолец
В Москве попала в неприятную историю дочь известного российского политолога Георгия Бовта. Девушка парковалась на своей машине, временно перекрыв проезд белому «Мерседесу». Водителя иномарки небольшая задержка вывела из себя так сильно, что он набросился на автоледи не только с кулаками, но и с двумя пакетами мусора.
Инцидент произошел накануне утром в Большом Афанасьевском переулке. Как написал журналист на своей странице в Facebook, его дочь парковалась в разрешенном месте.
Водителю «Мерседеса», судя по всему, показалось, что девушка совершает маневр слишком долго. Мужчина выскочил из машины и начал орать на оппонентку, попутно угрожая ей расправой. Вскоре к словесной атаке присоединилась и его пассажирка.
«То есть людям сразу стало некуда спешить. Воплей показалось мало. Мужик метнулся к близлежащей помойке, достал оттуда два пакета мусора и швырнул в открытое окно девушке, посмевшей замешкаться на пути этого мерсо-быдла», - написал журналист.
В свою очередь сама пострадавшая девушка в комментариях добавила, что агрессивный мужчина также ударил ее по лицу.
«Наказав» девушку, неадекватная парочка удалилась по своим делам. Пострадавшая же вызвала полицию и уже написала заявление в полицию.
В соцсетях тем временем призывают найти и покарать грубияна. В частности, выяснилось, что «Мерседес» был приобретен в кредит, который нужно выплачивать еще пять лет.
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