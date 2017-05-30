Родная мать задержанного на Арбате ребенка написала заявление на его мачеху

Родная мать мальчика, задержанного ранее за чтение стихов на Арбате, просит полицию привлечь его мачеху к ответственности за вовлечение сына в занятие попрошайничеством, сообщил заместитель начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД РФ Юрий Титов

По его словам, в понедельник в органы внутренних дел поступило заявление от родной матери мальчика, сейчас по нему проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будут принято соответствующее процессуальное решение.

"В заявлении мама мальчика просит возбудить в отношении жены его отца уголовное дело по подозрению в преступлении, предусмотренного статье 151 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий)", – сказал Титов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Как рассказал представитель ведомства, в заявлении написано, что бумажные денежные средства, полученные во время попрошайничества, ребенок отдавал мачехе, а монеты ему оставляли "на мороженое". Также женщина сообщила полиции, что высказывала отцу мальчика претензии по поводу времяпрепровождения сына, на что он якобы обещал ей, что такого больше не повторится.

Титов пояснил, что претензии матери состоят в том, что ребенок читал стихи за деньги.

В ночь на 27 мая источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости , что московские полицейские задержали девятилетнего мальчика, который занимался попрошайничеством на Арбате, читая стихи. Официально в полиции подтвердили факт задержания мальчика на улице Воздвиженка, который находился без сопровождения родителей.

Позднее мальчика передали отцу, который прибыл в отдел полиции. В МВД сообщили, что мальчик занимался попрошайничеством, за что и был задержан полицией, но поскольку ему не исполнилось 16 лет, он не является субъектом административного правонарушения.