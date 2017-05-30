Синоптик рассказал, повторится ли в Москве смертельный ураган

Страшный ураган, жертвами которого в Москве и Московской области стали 16 человек, ушел из столицы. Повторения сильного ветра, который повлек разрушения и падения деревьев, не ожидается. Об этом НСН рассказал Леонид Старков, ведущий метеоролог "Гисметео".

"Ничего подобного не ожидается – успокойте общественность. Стихийные явления наблюдались всего несколько десятков минут, сегодня и завтра ничего подобного не ожидается" , - отметил метеоролог.

Также он сообщил, что в Москве ожидается плюс 17-19 градусов, ветер будет дуть умеренный, с северо-запада.

Напомним, накануне днем на московский регион обрушился шквалистый ветер, его порывы достигали 28-30 метров в секунду. До сих пор в больницах остается около 100 пострадавших.