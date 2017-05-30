Количество жертв урагана увеличилось до 16 человек

Число погибших в результате урагана, прошедшего 29 мая в столичном регионе, увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета (СК) РФ Светлану Петренко и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

По словам Петренко, правоохранителям поступила информация об одиннадцати жертвах стихии в Москве. Воробьев заявил, что в области погибли пять человек. Губернатор добавил, что еще 34 пострадавших в Подмосковье госпитализированы.

Ураган в Москве начался во второй половине дня в понедельник, 29 мая. В некоторых районах города скорость ветра достигала 22 метра в секунду. По данным Гидрометцентра, одна из метеостанций в столице зафиксировала ветер скоростью 25 метров в секунду.

Основной причиной гибели людей стали упавшие деревья (повалены были около 3,5 тысячи деревьев). В департаменте здравоохранения Москвы также заявляли о 170 пострадавших из-за урагана.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти выплатят денежную компенсацию в один миллион рублей семьям погибших. Пострадавшие получат по 500 тысяч рублей.