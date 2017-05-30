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Количество жертв урагана увеличилось до 16 человек
Фото: instagram.com/morozoff_pavel/
Число погибших в результате урагана, прошедшего 29 мая в столичном регионе, увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета (СК) РФ Светлану Петренко и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
По словам Петренко, правоохранителям поступила информация об одиннадцати жертвах стихии в Москве. Воробьев заявил, что в области погибли пять человек. Губернатор добавил, что еще 34 пострадавших в Подмосковье госпитализированы.
Ураган в Москве начался во второй половине дня в понедельник, 29 мая. В некоторых районах города скорость ветра достигала 22 метра в секунду. По данным Гидрометцентра, одна из метеостанций в столице зафиксировала ветер скоростью 25 метров в секунду.
Основной причиной гибели людей стали упавшие деревья (повалены были около 3,5 тысячи деревьев). В департаменте здравоохранения Москвы также заявляли о 170 пострадавших из-за урагана.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти выплатят денежную компенсацию в один миллион рублей семьям погибших. Пострадавшие получат по 500 тысяч рублей.
Из-за шквалистого ветра в Москве начались проблемы на дорогах и перебои с электроснабжением. На пяти направлениях Московской железной дороги было затруднено движение электричек, из-за упавшего дерева на время остановилось движение аэроэкспрессов во Внуково. Кроме того, были закрыты две станции Филевской линии метрополитена. Частично пострадали дома, была сорвана крыша Сенатского дворца в Кремле. В Истринском районе Подмосковья обрушилась пирамида Александра Голода, входившая в число местных достопримечательностей. Повреждения получили около 1,5 тысячи автомобилей.
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