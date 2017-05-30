В Киеве застрелили бывшего директора «Укрспирта»

Во вторник, 30 мая, в Дарницком районе Киева выстрелом в спину был убит бывший исполняющий обязанности директора «Укрспирта» Виктор Панков. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на неназванные источники.

Информацию о гибели Панкова телеканалу также подтвердили собеседники в правоохранительных органах и источники, близкие к руководству «Укрспирта». При этом начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев заявил, что погибший был советником руководителя «Укрспирта».

По словам начальника полицейского управления, мужчина шел к своей машине, припаркованной на обочине, когда в него выстрелили. Свидетели заявили, что слышали четыре-пять выстрелов. Оружие, которое использовал преступник, пока неизвестно, но на месте были изъяты вещественные доказательства. По мнению правоохранителей, убийство может быть связано с профессиональной деятельностью мужчины.

Убийца скрылся с места преступления на автомобиле Audi красного цвета. В Киеве объявили план «Перехват».

Панков исполнял обязанности директора государственного предприятия «Укрспирт» в 2014 году. Затем он получил должность советника действующего директора компании.