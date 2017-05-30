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В СК назвали причину крушения Ан-26 под Саратовом
Причиной крушения самолета Ан-26 в Саратовской области, по предварительным данным, стала техническая неисправность. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета (СК) РФ.
Следователи возбудили по факту авиакатастрофы уголовное дело по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним). По информации правоохранителей, крушение могло произойти из-за отказа одного из двигателей воздушного судна.
В СК уточнили, что на борту самолета находился экипаж из четырех летчиков и одного курсанта. Последний от полученных травм скончался, остальные члены экипажа выжили и попали в военный госпиталь.
Расследованием дела занимается Военный следственный отдел СК РФ по Саратовскому гарнизону.
Самолет Ан-26 потерпел крушение утром 30 мая. СМИ писали, что это был учебно-тренировочный полет. В пресс-службе губернатора Саратовской области Валерия Радаева заявили, что авиакатастрофа произошла неподалеку от города Балашов. Во время захода на посадку, по словам представителей областной администрации, «произошла внештатная ситуация».
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