Почти 110 человек госпитализированы после урагана в Москве

В больницах Москвы после урагана остаются 108 человек, всего было госпитализировано 150 человек, в медучреждениях столицы остаются также 20 детей, заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун . «Вчера во второй половине дня и вечера одновременно в 15 взрослых больниц и шесть детских больниц были доставлены 146 пациентов с различными повреждениями, полученными во время урагана… Из 146 человек, которых приняли в клиники, остаются 108 человек, из них 22 ребенка», - приводит его слова РИА «Новости»

Хрипун завил, что всего к врачам обратились 168 человек, большинство из них получили незначительные травмы, но у восьми человек состояние тяжелое.

По его словам, специалисты департамента здравоохранения объезжают московские клиники и сверяют правильность действий по лечению пациентов.

Хрипун рассказал также, что большинство пострадавших получили ссадины, ушибы, переломы и травмы головы. У части пострадавших диагностировано повреждение позвоночника, травмы грудной клетки.

Из всех пострадавших состояние трех человек оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации, но стабильны. Еще пять человек находятся в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, в понедельник на Москву обрушился сильнейший за последние десятилетия ураган. Жертвами стихии стали 11 человек, пострадали не менее 140.