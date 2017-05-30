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Взрыв автомобиля в Багдаде унес жизни десяти человек
Фото: © AFP 2017 / Mehdi Fedouach
По меньшей мере десять человек погибли, еще 22 пострадали в результате взрыва автомобиля в Ираке, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на иракских чиновников.
По информации агентства, взрыв произошел в центре Багдада рядом с магазином мороженого. По данным полиции, атака произошла в понедельник вечером.
Чиновники сообщили, что сработало взрывное устройство в припаркованной машине.
Ни одна террористическая группировка пока не взяла ответственность за инцидент.
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