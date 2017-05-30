Мексиканская прокуратура обвинила Макеева в предумышленном убийстве

По его словам, Макеева отвезли в прокуратуру , где зачитали его права и обвинение в предумышленном убийстве. В течение 48 часов судья должен будет решить, в какую тюрьму его направить. Дожидаться решения он будет в центре предварительного заключения.

Со ссылкой на сотрудников прокуратуры штата Кинтана-Роо консул сообщил, что в среднем подобные расследования занимают до вынесения приговора около трех месяцев.

«Сам Макеев категорически отказался от помощи посольства и заявил, что ни при каких условиях не хочет возвращаться в Россию. Он намерен связаться с местным адвокатом для защиты его прав. Несмотря на это, посольство продолжает следить за ситуацией и соблюдением его прав», — подчеркнул дипломат.

Помимо дела в отношении Макеева, прокуратура штата также расследует нападение на его дом и поведение полиции, не оказавшей россиянину помощи и защиты.

Ранее сообщалось, что Макеев был выписан из больницы и помещен под стражу в центр социальной реабилитации. Его состояние здоровья удовлетворительное, от операций он отказался. Также он отказывается от помощи посольства.

Несколько сот человек 19 мая окружили дом Макеева в Канкуне и напали на него. Один мексиканец был ранен и умер после нападения, сам россиянин получил тяжелые травмы.

Агрессию жителей Канкуна Макеев вызвал тем, что без повода оскорблял людей на улицах, в том числе женщин и детей, записывал свои действия на видео и выкладывал в интернет. Во многих роликах он оскорблял мексиканцев по расовому признаку и демонстрировал свастику.