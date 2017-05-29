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В МЧС рассказали о приближении второго циклона
На Москву надвигается второй циклон. Об этом сообщает Nation News.
В смс-рассылке, организованной МЧС, говорится, что в ближайшие часы на столицу обрушится ливень. 29 мая на Москву обрушился ураган, который унес жизни как минимум 12 человек, более 100 человек получили травмы. Ураган был признан самым сильным за последние сто лет. Скорость ветра достигала 30 метров в секунду.
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