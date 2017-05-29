Опубликован список погибших при урагане в Москве

В интернете появился список всех 12 жертв урагана в Москве. Имена погибших публикует портал LIFE

Личность двух жертв устанавливается. В результате урагана более 100 человек получили травмы. Ураган стал самым сильным в истории метеонаблюдений в столице. Скорость ветра достигала 28-30 метров в секунду. В настоящий момент экстренные службы города устраняют последствия стихии. В Гидрометцентре заявили об опасности повторения урагана.