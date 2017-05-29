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Опубликован список погибших при урагане в Москве
В интернете появился список всех 12 жертв урагана в Москве. Имена погибших публикует портал LIFE.
1. Нина Андреева, 62 года 2. Дарья Антонова, 20 лет 3. Неизвестная женщина, 20 лет 4. Иван Бабий, 57 лет 5. Павел Самойлов, 20 лет 6. Андрей Темников, 37 лет 7. Екатерина Синельникова, 36 лет 8. Николай Котов, 65 лет 9. Станислав Смирнов, 28 лет 10. Неизвестный, 28 лет 11. Валерий Гудков, 17 лет 12. Макеева А., 11 лет
Личность двух жертв устанавливается. В результате урагана более 100 человек получили травмы. Ураган стал самым сильным в истории метеонаблюдений в столице. Скорость ветра достигала 28-30 метров в секунду. В настоящий момент экстренные службы города устраняют последствия стихии. В Гидрометцентре заявили об опасности повторения урагана.
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