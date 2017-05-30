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Число жертв урагана в московском регионе увеличилось до 14
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Из-за урагана, прошедшего 29 мая в столичном регионе, погибли 14 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета (СК) РФ Светлану Петренко.
По ее словам, следствию известно о 11 жертвах стихии в Москве и о трех – в области.
В столичном департаменте здравоохранения агентству заявили, что среди погибших оказался один несовершеннолетний.
Ураган в Москве начался во второй половине дня в понедельник, 29 мая. В некоторых районах города скорость ветра достигала 22 метров в секунду. По данным Гидрометцентра, одна из метеостанций в столице зафиксировала ветер скоростью 25 метров в секунду.
В СК первоначально заявили об 11 погибших, следователи пообещали осмотреть места происшествий и опросить очевидцев. Основной причиной гибели людей стали упавшие деревья.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти выплатят денежную компенсацию в один миллион рублей семьям погибших.
Кроме того, в департаменте здравоохранения Москвы заявляли о 170 пострадавших из-за урагана.
Из-за шквалистого ветра в Москве начались проблемы на дорогах и перебои с электроснабжением. На пяти направлениях Московской железной дороги было затруднено движение электричек, из-за упавшего дерева на время остановилось движение аэроэкспрессов во Внуково. Кроме того, были закрыты две станции Филевской линии метрополитена. Частично пострадали дома, была сорвана крыша Сенатского дворца в Кремле. В Истринском районе Подмосковья обрушилась пирамида Александра Голода, входившая в число местных достопримечательностей.
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