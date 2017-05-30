Число жертв урагана в московском регионе увеличилось до 14

Из-за урагана, прошедшего 29 мая в столичном регионе, погибли 14 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета (СК) РФ Светлану Петренко.

По ее словам, следствию известно о 11 жертвах стихии в Москве и о трех – в области.

В столичном департаменте здравоохранения агентству заявили, что среди погибших оказался один несовершеннолетний.

Ураган в Москве начался во второй половине дня в понедельник, 29 мая. В некоторых районах города скорость ветра достигала 22 метров в секунду. По данным Гидрометцентра, одна из метеостанций в столице зафиксировала ветер скоростью 25 метров в секунду.

В СК первоначально заявили об 11 погибших, следователи пообещали осмотреть места происшествий и опросить очевидцев. Основной причиной гибели людей стали упавшие деревья.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти выплатят денежную компенсацию в один миллион рублей семьям погибших.

Кроме того, в департаменте здравоохранения Москвы заявляли о 170 пострадавших из-за урагана.