До 24 м/с: москвичей предупреждают об очередном урагане

Днем в среду, 31 мая, и до 07:00 четверга, 1 июня, в Подмосковье ожидаются дождь, гроза и сильный ветер с порывами от 15-20 до 24 метров в секунду. Экстренное предупреждение опубликовано на официальном сайте управления МЧС России по Московской области.

По словам спасателей, из-за непогоды могут падать деревья, линии электропередач и автотранспорт могут получить повреждения, также возможно падение рекламных конструкций и образование пробок на дорогах.

В МЧС жителям московской области посоветовали убрать вещи с балконов в дома или подвалы в случае порывистого ветра, обрезать ветви сухих деревьев, которые могут нанести ущерб жилищам. Машины следует ставить в гараж или парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. На улице нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Также следует избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

В случае дождя необходимо по возможности оставаться дома или в укрытии, брать с собой зонт или плащ, обувать резиновые сапоги, остерегаться размытых дорог. Во время ливня следует припарковать автомобиль около обочины дороги и переждать ливень.

В понедельник, 29 мая, на Москву обрушился ураган. В некоторых районах города скорость ветра достигала 22 метров в секунду. Одна из метеостанций столицы зафиксировала ветер скоростью 25 метров в секунду.

По уточненным данным СК, жертвами стихии в столичном регионе стали 15 человек. Основной причиной гибели людей были упавшие деревья. Кроме того, из-за урагана получили травмы около 170 человек.

Из-за шквалистого ветра в Москве наблюдались проблемы на дорогах, перебои с электроснабжением, было затруднено движение электричек, на время остановилось движение аэроэкспрессов во Внуково , были перебои в работе метрополитена.

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