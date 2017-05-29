До седьмого этажа: в Киеве взорвался водопровод

В Киеве под землей прорвало водопровод. В результате аварии образовался фонтан воды до седьмого этажа. Об этом сообщает TSN.ua

Инцидент произошел на Голосеевском проспекте. Хлынувшая из трубы вода буквально затопила всю улицу. По данным городских служб, труба была двухметрового диаметра. Людей выселяют из близлежащих домов. Место происшествия оцеплено. В настоящее время экстренные службы города пытаются ликвидировать последствия аварии.