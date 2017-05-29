В Москве задержали актера «Универа» и «Интернов»

В центре Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего актера Дмитрия Бушина, который известен по сериалам «Интерны» и «Универ». Молодого человека остановили в районе Рижского вокзала. При досмотре полицейские обнаружили у него восемь граммов наркотического вещества мефедрон. Об этом сообщает Life

Правоохранители изъяли у актера наркотик и отправили его специалистам на экспертизу.

Также полицейские провели обыск дома у актера. Однако они не обнаружили в квартире Бушина ничего запрещенного или подозрительного.

На данный момент в полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного.

Дмитрий Бушин снимался в ситкомах "Универ" и "Интерны".