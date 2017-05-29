Утром в понедельник, 29 мая, в Сибири произошла масштабная энергоавария из-за «ошибочных действий» рабочих на энергосетях. В результате значительно снизилась энергонагрузка на Хакасском и Саянском заводах "РусАла" . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство энергетики.

Утром на подстанции "Означенное" во время переключений для вывода в ремонт первой системы шин первой секции произошли отключения первой и второй системы шин первой секции. В результате инцидента три подстанции, которые поставляют электроэнергию на заводы "РусАла", остались без напряжения.

После остановилась и передача телеметрической информации. Кроме того, Хакасское региональное диспетчерское управление потеряло связь с подстанциями.

Но уже в 3:13 специалистам удалось подключить под напряжение первую систему шин первой секции на подстанции "Означенное", а также подключить подстанцию ГПП-1 Саянского алюминиевого завода.

К 4 часам утра была восстановлена связь между диспетчерскими, а также возобновлена передача телеметрии.

Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы принадлежат корпорации "Русал". Они производят около 800 тыс. тонн алюминия и его сплавов в год. Саяногорский завод является крупнейшим подобным предприятием в России.