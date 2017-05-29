Давка на стадионе в Гондурасе унесла жизни четырех человек

Число жертв давки на переполненном стадионе в Гондурасе перед началом футбольного матча возросло до четырех человек, еще 15 пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на медиков.

Ранее сообщалось о двух погибших и 17 пострадавших.

Инцидент произошел перед завершающим матчем сезона между командами "Мотагуа" и "Гондурас Прогресо".

Сотни фанатов, надеявшихся посмотреть матч, билеты на который были распроданы, попытались пробиться на стадион в Тегусигальпе, рассчитанный на 35 тысяч зрителей, сообщил представитель местной больницы Мигель Осорио.

Полиция применила слезоточивый газ и использовала против толпы водомет, отметил он. Вслед за этим толпа начала убегать, затоптав до смерти нескольких человек. Осорио отметил, что двое скончались на месте происшествия, еще двое умерли в больнице.

Ранее представитель полиции лейтенант Луис Бараона, отвечавший за безопасность на стадионе в столице страны Тегусигальпе, описал инцидент как "лавину на трибунах". Говоря о причинах давки, он сообщил, что на стадион было продано слишком много билетов, в связи с чем на завершающий матч сезона пришли посмотреть больше людей, чем стадион мог вместить.