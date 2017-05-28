СМИ: жители Манчестера сообщили о взрыве при операции после теракта

В воскресенье в момент, когда шла полицейская операция в Манчестере, в районе Мосс-сайд, где жил смертник Салман Абеди и еще более десятка радикалов, в городе произошел взрыв, сообщает газета Manchester Evening News

Один местных жителей написал в Twitter, что взрыв был слышен около 14 часов (16 мск). Что могло послужить его причиной, неизвестно. Полиция перекрыла дороги в районе, на месте происшествия присутствуют представители правоохранительных органов с собаками.

В субботу полиция эвакуировала жителей района Мосс-сайд. Было задержано еще двое человек. Всего в ходе задержаны 13 человек, двое из них были отпущены.

22 мая в комплексе «Манчестер Арена» во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел теракт, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. 66 человек были госпитализированы.