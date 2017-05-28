Мачехе задержанного на Арбате мальчика грозит 15 суток ареста

Полиция Москвы составила административный протокол на мачеху ребенка, доставленного в ОВД «Арбат» в пятницу вечером, по 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Санкции по этой статье предусматривают штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или арест на срок до пятнадцати суток, сообщает РИА Новости

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД заявили, что протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») в отношении отца ребенка аннулирован не был, сообщает ТАСС . В ГУ МВД уточнили, что ребенку были принесены извинения за причиненные неудобства.

Вечером 26 мая на Арбате наряд полиции задержал и доставил в отдел полиции десятилетнего мальчика. В ГУ МВД утверждают, что ребенок занимался попрошайничеством, по сообщениям СМИ - ребенок читал прохожим стихи, а его мать находилась неподалеку. Однако в полиции сообщили, что женщина представилась соседкой мальчика. Она настаивала, чтобы ребенка передали ей. Мальчика насильно препроводили в машину. По данным ГУ МВД, около 22 часов 26 мая мальчика передали отцу, прибывшему в отдел полиции.