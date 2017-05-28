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Воздушная гимнастка сорвалась с высоты в московском цирке
Фото: соцсети
На репетиции в Центре цирковых искусств в Измайловском проезде 23-летняя воздушная гимнастка Галина Землюк сорвалась с высоты и упала. Это произошло при выполнении акробатических упражнений из-за обрыва лонжи. Девушка ударилась головой, сообщает Life.
Прибывшая бригада медиков госпитализировала гимнастку с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, ушибом затылочной области и ссадинами левого плеча.
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