Пьяный турист устроил драку на борту самолета, летевшего на турецкий курорт

Пьяный турист устроил драку на борту самолета Москва - Бодрум. Лайнер вынужденно сел в Краснодаре, сообщает "Интерфакс"

По предварительным данным, пассажир поднялся на борт самолета уже нетрезвым. Затем он начал вести себя неадекватно и затеял конфликт. Отмечается, что экипажу не удалось успокоить дебошира, поэтому командир принял решение о посадке.

Нетрезвый турист был передан в руки полицейских Краснодара, после чего самолет продолжил полет в Турцию.