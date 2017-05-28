Очевидцы: фура протаранила частный дом на Ленинградском шоссе в Москве

Очевидцы рассказали о ДТП, которое произошло на севере Москвы. По предварительным данным, утром 28 мая фура протаранила частный дом, расположенный рядом с Ленинградским шоссе в Молжаниновском районе.

По предварительным данным, грузовик пересек встречную полосу, после чего снес забор и врезался в дом. На данный момент информации о количестве пострадавших не появлялось.

Причины и обстоятельства происшествия также остаются неизвестными.