В Москве и Подмосковье из-за шквального ветра погибли 15 человек

Число погибших в результате шквального ветра 29 мая в Москве и Московской области составило 15 человек. Об этом сообщила ТАСС представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По уточненным на данный момент сведениям, от стихии погибли 15 человек (10 - в Москве, 5 - в Московской области), пострадали около 200 человек. Погибшие - различного возраста, среди них есть и несовершеннолетние", - отметила Петренко.