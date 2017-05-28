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СМИ сообщили о мощном взрыве в сербской столице
Мощный взрыв прогремел в районе сербской столицы Новый Белград, сообщает местный новостной портал b92.
Как сообщили в министерстве внутренних дел, пострадавших в результате инцидента нет. Причины взрыва пока не определены, расследование продолжается.
Жители близлежащих домов рассказали, что от мощности взрыва в соседних зданиях тряслись стекла окон. По данным портала, инцидент произошел неподалеку от бизнес-центра. На место прибыли полицейские и пожарные.
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