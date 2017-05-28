Главные события у вас в почте
Власти Франции пообещали восстановить могилу де Голля в ближайшее время
Фото: Thomas Coex/Pool / REUTERS
Власти Франции пообещали принять меры по восстановлению могилы бывшего президента Франции Шарля де Голля в кратчайшие сроки, передает ТАСС со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.
"Президент Эмманюэль Макрон с волнением встретил известие об акте вандализма в отношении могилы генерала де Голля в Коломбе-ле-дёз-Эглиз", - говорится тексте сообщения.
Власти подчеркнули, что надгробие генерала де Голля будет восстановлено в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что во Франции два неизвестных вандала осквернили могилу бывшего президента Франции Шарля де Голля.
Оставить комментарий