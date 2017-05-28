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Газета.Ru

Власти Франции пообещали восстановить могилу де Голля в ближайшее время

Во Франции могилу де Голля восстановят в ближайшее время
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Власти Франции пообещали принять меры по восстановлению могилы бывшего президента Франции Шарля де Голля в кратчайшие сроки, передает ТАСС со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.
"Президент Эмманюэль Макрон с волнением встретил известие об акте вандализма в отношении могилы генерала де Голля в Коломбе-ле-дёз-Эглиз", - говорится тексте сообщения.
Власти подчеркнули, что надгробие генерала де Голля будет восстановлено в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что во Франции два неизвестных вандала осквернили могилу бывшего президента Франции Шарля де Голля.
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ИТАР-ТАСС
Эмманюэль Макрон
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