Власти Франции пообещали восстановить могилу де Голля в ближайшее время

Власти Франции пообещали принять меры по восстановлению могилы бывшего президента Франции Шарля де Голля в кратчайшие сроки, передает ТАСС со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

"Президент Эмманюэль Макрон с волнением встретил известие об акте вандализма в отношении могилы генерала де Голля в Коломбе-ле-дёз-Эглиз", - говорится тексте сообщения.

Власти подчеркнули, что надгробие генерала де Голля будет восстановлено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что во Франции два неизвестных вандала осквернили могилу бывшего президента Франции Шарля де Голля.