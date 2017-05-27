Меньшов заявил, что не видит причин для «особых условий» для Серебренникова

«Я никак не могу врубиться, по какой причине я должен возмутиться происходящим. Если возмущаться, то в большей степени тем, что они возмущаются этим. Они как бы настаивают на том, что должна быть некая особая камера, особые следователи для режиссера Серебренникова, что нельзя его так вот вместе со всеми задерживать... Поэтому я не вполне догоняю, что называется, какого черта, почему должны быть особые условия», — сказал Меньшов, передают «Вести»

Кинорежиссер отметил, что не подписывал письмо в защиту Серебренникова и сомневается в том, что его допрос в СКР длился больше положенного. С самим худруком Меньшов, по его словам, находится в хороших отношениях.

Ранее сообщалось, что художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов получая награду в Кремле, передал президенту Владимиру Путину письмо от творческой интеллигенции в защиту Серебреникова.

На этой неделе следователи СКР провели обыск у режиссера по делу о растрате государственных средств. Это вызвало возмущение у части интеллигенции. Позднее выяснилось, что Серебренникова считают свидетелем, а не подозреваемым.

Следствие полагает, что руководство объединения «Седьмая студия», которое основал Серебренников, в 2011–2014 годах похитило примерно 200 миллионов бюджетных рублей.