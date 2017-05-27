Число жертв крушения самолета в Подмосковье возросло до трех

Тело третьего погибшего найдено на месте крушения легкомоторного самолета Як-18 в Можайском районе Подмосковья. Ранее сообщалось о двух жертвах аварии.

На месте крушения легкомоторного самолета Як-18 в Можайском районе возле Бородинского поля в Подмосковье найдено тело третьего погибшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Третья жертва также была пассажиром самолета.

Ранее сообщалось об аварии самолета в районе 108 километра Можайского шоссе близ населенного пункта Горки. При падении авиамашина загорелась. Позднее пожар был потушен.

Погибли пилот и два пассажира: мужчина и женщина. Причины падения выясняются.