Полиция извинилась перед отцом задержанного в Москве ребенка

Полиция извинилась перед родителями 9-летнего мальчика, читавшего стихи за деньги в центре Москвы. Об этом в Twitter сообщила правовой эксперт Татьяна Соломина из Московской коллегии адвокатов.«Ребенок дома. Отцу принесены извинения зам.начальника полиции по охране общественного порядка МВД по ЦАО.Протокол будет аннулирован», - написала адвокат.

Ребенок дома. Отцу принесены извинения зам.начальника полиции по охране общественного порядка МВД по ЦАО.Протокол будет аннулирован — Соломина Татьяна (@SolominaTatiana) 27 мая 2017 г.

По ее словам, будет проведена служебная проверка по действиям сотрудников, задержавших ребенка. Разбитый планшет осмотрен криминалистом.

Накануне полицейские задержали 9-летнего мальчика, читавшего отрывок из пьесы «Гамлет» Шекспира на улице Воздвиженка. Рядом с мальчиком находилась сумка для сбора денег.

РИА Новости Полицейские задержали его за попрошайничество.«Сотрудники полиции задержали 9-летнего мальчика, который на Арбате читал стихи с целью попрошайничества. По информации полиции, мальчика это заставляли делать родители»,— сказал собеседник

Видео задержания мальчика появилось в соцсетях. Некоторые пользователи посчитали, что полиция действовала чересчур жестко.

СКР заявили, что начали доследственную проверку.

«По предварительным данным, ребёнок находился в вечернее время на улице без сопровождения родителей. Следствие даст правовую оценку действиям сотрудников полиции, а также примет решение о направлении административного материала в отношении родителей. Изучается видеозапись, на которой женщина воспрепятствовала действиям сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей, на предмет наличия в её действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ», - сообщается на сайте столичного управления СКР

В ведомстве говорят, что информация о происшествии, распространённая в СМИ и интернете, является преждевременной и может быть необьективной. Картину произошедшего в ближайшее время установят следователи после опроса всех участников событий.

В СКР просят всех очевидцев обратиться в Пресненский следственный отдел Главного следственного управления по городу Москве.