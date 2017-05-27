Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье

Легкомоторный самолет ЯК-52 упал в Подмосковье, в районе деревни Горки Можайского района. О ЧП сообщает сайт главного управления МЧС по Московской области. Официально МЧС пока не сообщает о погибших.

«Есть пострадавшие. В 12.24 - локализация пожара на площади 30 квадратных метров. В 12.50 - полная ликвидация пожара», - сообщили спасатели.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, пилот и пассажир самолета погибли. «В районе 108-го км Можайского шоссе в поле в одном километре от населенного пункта Горки упал самолет Як-18 и загорелся», - сказал собеседник агентства.

Причины крушения устанавливаются. На месте ЧП работают 40 человек и 13 единиц техники.

В МЧС просят местных жителей сохранять спокойствие и, в случае необходимости, обращаться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8(498)-505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного – 101.