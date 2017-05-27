Полицейские извинились за задержание читавшего стихи в Москве мальчика

Московские стражи порядка принесли извинения родителям девятилетнего мальчика, задержанного в пятницу в центре столицы за чтение отрывка из «Гамлета», сообщила адвокат потерпевшей стороны Татьяна Соломина. «Ребенок дома. Отцу принесены извинения заместителем начальника полиции по охране общественного порядка МВД по ЦАО. Протокол будет аннулирован», - написала на своей странице в Twitter адвокат Татьяна Соломина.

Она также подтвердила, что по факту инцидента будет проведена служебная проверка, а разбитый планшет мачехи мальчика уже осмотрел криминалист.

Кроме того, Соломина добавила, что «ничего бы этого не было без вмешательства (председателя общественного совета при МВД - прим. ВЗГЛЯД) Анатолия Кучерены ».

Напомним, мальчика, читавшего «Гамлета», задержали в пятницу вечером на улице Воздвиженка, несмотря на требования мачехи отпустить ребенка. Правоохранители заявили, что ребенок был один, ходил рядом с машинами и якобы занимался попрошайничеством, потому его увезли в ОВД «Арбат».