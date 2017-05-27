Задержанный полицией на Арбате мальчик признался в попрошайничестве

Руководство управления внутренних дел по центральному административному округу Москвы, а также столичный главк СКР назначили проверку действий сотрудников полиции, которые 26 мая на Арбате задержали 10-летнего мальчика. Сам ребенок, привезенный в отдел полиции, признался, что занимался на улице попрошайничеством.

Московская полиция вечером 26 мая задержала в центре города ребенка. В пресс-службе столичного главка полиции отметили, что мальчик занимался попрошайничеством, в чем сам и признался, передает "Интерфакс"

Инцидент произошел на улице Воздвиженка. 10-летний мальчик, находившийся на улице один, подходил к прохожим и водителям автомобилей. Он рассказал, как его зовут, и что он занимается сбором денежных средств. В настоящий момент он находится без сопровождения родителей или законных представителей.

В результате сотрудники полиции решили забрать мальчика с улицы, доставить в отдел полиции и вызвать для разбирательства родителей.

При этом, когда мальчика поместили в служебный автомобиль, к сотрудникам полиции подошла женщина и представилась соседкой ребенка. Она попросила передать несовершеннолетнего ей, однако это являлось бы прямым нарушением закона.

"Получив отказ, женщина попыталась воспрепятствовать законным действиям полицейских, начала кричать, провоцируя конфликт и привлекая к себе внимание прохожих, а также записывать происходящее на камеру мобильного телефона",- отметил сотрудник пресс-службы столичного главка МВД

По его словам, учитывая, что ребенку не исполнилось 16 лет, он не является субъектом административного правонарушения. В тот же день мальчик был передан своему отцу, который прибыл в отдел полиции. В отношении отца составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП России "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

СМИ узнали, что ребенок читал на улице стихи. Кроме того, он просил деньги у прохожих.