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Массовая драка со стрельбой произошла на западе Москвы
Фото: кадр видео
Очевидцы сняли на видео крупный конфликт на проспекте Вернадского в Москве. На кадрах видно, что в конфликте участвовало несколько десятков человек.
На записи слышны звуки выстрелов. Несколько человек обмениваются ударами.
После этого часть мужчин убегает с места инцидента.
Позже на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Территория, на которой произошел конфликт, оцеплена.
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