Массовая драка со стрельбой произошла на западе Москвы

Очевидцы сняли на видео крупный конфликт на проспекте Вернадского в Москве. На кадрах видно, что в конфликте участвовало несколько десятков человек.

На записи слышны звуки выстрелов. Несколько человек обмениваются ударами.

После этого часть мужчин убегает с места инцидента.