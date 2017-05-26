Массовая драка со стрельбой произошла в Москве

«На пульт дежурного полиции поступило сообщение о потасовке. Сотрудники пресекли противоправные действия. На месте инцидента были задержаны несколько человек. Для разбирательства они доставлены в отдел полиции», - заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел на проспекте Вернадского. Пострадавших в результате конфликта нет. В настоящий момент часть улицы, где произошла потасовка, оцеплена. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.