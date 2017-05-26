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Массовая драка со стрельбой произошла в Москве
Фото: кадр видео
В Москве произошла массовая драка со стрельбой. В конфликте участвовали десятки людей. Видео драки публикует РЕН ТВ.
«На пульт дежурного полиции поступило сообщение о потасовке. Сотрудники пресекли противоправные действия. На месте инцидента были задержаны несколько человек. Для разбирательства они доставлены в отдел полиции», - заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Инцидент произошел на проспекте Вернадского. Пострадавших в результате конфликта нет. В настоящий момент часть улицы, где произошла потасовка, оцеплена. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.
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