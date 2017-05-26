В цирке под Киевом медведь напал на зрителей

В Белой Церкви Киевской области во время циркового представления бурый медведь напал на зрителей, в результате начавшейся давки пострадали люди, сообщают местные СМИ. Очевидцы рассказали, что во время выступления цирка Circus on Ice медведь, когда дрессировщик отвлекся и ослабил поводок, обратил внимание на одного из зрителей и бросился на него. Мужчина смог оттолкнуть медведя, который после этого побежал на другую сторону манежа, сообщает «Апостроф».

Началась паника, люди стали убегать из-под купола цирка. Несколько человек пострадали в результате давки.

Владельцы цирка возместили зрителям стоимость билетов и поврежденных гаджетов, а выступление было продолжено. Впрочем, зрителей на тот момент в цирке осталось очень мало.