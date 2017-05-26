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В цирке под Киевом медведь напал на зрителей
Фото: кадр видео
В Белой Церкви Киевской области во время циркового представления бурый медведь напал на зрителей, в результате начавшейся давки пострадали люди, сообщают местные СМИ. Очевидцы рассказали, что во время выступления цирка Circus on Ice медведь, когда дрессировщик отвлекся и ослабил поводок, обратил внимание на одного из зрителей и бросился на него. Мужчина смог оттолкнуть медведя, который после этого побежал на другую сторону манежа, сообщает «Апостроф».
Началась паника, люди стали убегать из-под купола цирка. Несколько человек пострадали в результате давки.
Владельцы цирка возместили зрителям стоимость билетов и поврежденных гаджетов, а выступление было продолжено. Впрочем, зрителей на тот момент в цирке осталось очень мало.
В Сети также появилось видео инцидента (присутствует ненормативная лексика). Видно, что в момент, когда медведь бросился на зрителя, дрессировщик обращался к своей ассистентке и не успел удержать животное.
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