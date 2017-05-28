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Друга Шамсуарова задержали за обстрел Porsche
В столице правоохранительными органами задержан 24-летний мужчина, обстрелявший автомобиль на Киевском шоссе. По словам представителя регионального МВД, гражданин 1994 года рождения арестован по подозрению в хулиганстве. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), сообщает ТАСС.
22 мая на 35-м километре Киевского шоссе у остановки «Соколово» неизвестный на Mercedes Benz обстрелял автомобиль Porsche Macan, в котором находилась женщина, она не пострадала. Машина получила механические повреждения. Как сообщает РЕН-ТВ, задержанный – друг получившего известность из-за скандальных гонок на Gelandewagen сына вице-президента компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова.
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