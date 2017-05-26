Минздрав подтвердил гибель 23 человек при нападении на автобус в Египте

В результате нападения на автобус с христианами на юге Египта погибшими числятся 23 человека, пострадали 25 человек, сообщил порталу "Аль-Масри аль-Яум" официальный представитель министерства здравоохранения Египта Халед Могахед.

При этом египетские СМИ сообщают, что погибшими могут числиться до тридцати пассажиров автобуса. Боевики на двух автомобилях открыли огонь по автобусу.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли автобус с коптами-христианами в провинции Эль-Минья на юге Египта. Нападение произошло в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа.

Силы безопасности Египта "прочесывают" район нападения на автобус.