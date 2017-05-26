Ferrari лишил водителя невесты и отца

Страшная авария с Ferrari в Подмосковье обернулась семейной драмой — прямо на глазах молодого человека, который ехал в соседнем автомобиле, заживо сгорели его отец и невеста. Родственники погибших подозревают, что правоохранители могут замять дело, и утверждают, что после аварии следователи даже не осмотрели автомобили.

Жуткое ДТП на 41 км Минского шоссе в Подмосковье, которое произошло рано утром 21 мая, навсегда изменило жизнь Валерия Ващука. В тот день у автомобиля Renault , на котором его девушка, 23-летняя Елена Сухарева , ехала по трассе, что-то случилось с двигателем. Молодой человек вместе со своим отцом пришел на помощь – они взяли машину на буксир. При этом за руль Renault сел сам Ващук, его возлюбленная в этот момент находилась рядом с отцом молодого человека на пассажирском сиденье Peugeot, который буксировал иномарку.

Колонна двигалась в правом ряду с небольшой скоростью. В какой-то момент ее догнал красный Ferrari. Водитель споркара начал совершать обгон, однако вдруг неожиданно свернул вправо и на большой скорости влетел прямо в Peugeot.

От удара буксировочный трос оборвался, а легковушка перевернулась. Через мгновение автомобиль вспыхнул.

Спасти водителя и пассажиров иномарки не удалось – у автомобиля заклинило двери. Сбить пламя у подоспевших на место очевидцев трагедии с помощью обычных автомобильных огнетушителей также не получилось. Легковушка сгорела дотла в считанные минуты.

Находившийся в буксируемом автомобиле Ващук в результате аварии не пострадал, однако прямо на его глазах погибли его отец и невеста, которой осенью прошлого года он сделал предложение. В июне молодые люди должны были пожениться.

Водитель Ferrari, 24-летний Николай Григорьев , объяснил свой странный маневр тем, что внезапно увидел на дороге покрышку. Он якобы резко нажал на тормоз, однако автомобиль отбросило вправо. Отец водителя спорткара в то же время уверяет, что в аварии виноват случай. По его словам, его сын всегда был адекватным человеком: окончил школу с золотой медалью, учится в престижном университете и на дорогах правила не нарушает. По словам Григорьева-старшего, его сын водит машину уже шесть лет и за это время ни разу не нарушал ПДД. Кроме того, он уверен, что в момент аварии тот не превышал допустимую скорость.

При этом, по словам Ващука, после аварии Григорьев не извинился и не помогал тушить автомобиль и вытаскивать пострадавших, он даже не вышел из своей машины. Кроме того, молодой человек утверждает, что никакой покрышки на трассе не было.

«То, что говорят покрышка, она была под отбойником, на разделительной полосе. На дороге ничего не было. Была чистая дорога. Я давно за рулем, я вижу, что слева от автомобиля происходит, а что справа», – рассказал он в интервью телеканалу «Москва 24».

Уголовное дело в отношении водителя спорткара возбудили спустя два дня после аварии.

Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В то же время семья погибшей девушки не исключают, что расследование не дойдет до логического конца. Более того, по их словам, родственники Григорьева вышли с ними на связь, чтобы извиниться, только после возбуждения дела.

«Он сидит дома. Его даже не арестовали. Я считаю, что это несправедливо. Хотя понятно. Подходили вчера родители, просили прощения, но родители тут ни при чем. Их мы прощаем, а его – нет,

– рассказал отец девушки Вячеслав Сухарев. – Как будто я пустое место. Вот второй день дозваниваюсь – бесполезно. Я так понимаю, что никаких мероприятий, никакого расследования не предпринимается. Я считаю, что человека пытаются увести от ответственноти».

Такого же мнения придерживается и Ващук. По его словам, сгоревший автомобиль правоохранители даже не осматривали и оставили в салоне важные улики.

«Начал ковыряться в машине, чтобы найти цепочку отца и цепочку девушки, чтобы похоронить вместе с ними по-христиански. Нашел личные вещи девушки там, машина не осматривалась.

Но когда я нашел ногу отца – это был шок», – сказал молодой человек.

Получить официальный комментарий от ГУ МВД по Московской области не удалось и «Газете.Ru» . В пресс-службе ведомства оперативно предоставить информацию о расследовании дела не смогли, заявив, что ее сначала необходимо запросить.

Громкие аварии, в которые попадают владельцы дорогих автомобилей, случаются довольно часто. Так, в середине апреля в Москве на Ростовской набережной автомобиль Maserati Ghibli, за рулем которого был сын столичного бизнесмена Артур Моисеев попал в занос, а затем на большой скорости врезался в фонарный столб.

Удар пришелся прямо в бензобак спорткара, от этого он взорвался и загорелся. Автомобилист от полученных травм скончался на месте. По информации правоохранительных органов, водитель не справился с управлением. Кроме того, аварии способствовали также и погодные условия – дорога в месте ДТП была мокрой и скользкой.

После аварии на место происшествия приехали родственники погибшего. Судя по размещенной в сети видеозаписи, отец молодого человека не мог сдержать слез. Он громко кричал и пытался прорваться к сгоревшему автомобилю, однако полицейские не пускали мужчину, пытаясь спокойно объяснить, что произошло.